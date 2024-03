Rottura totale tra Dia e la Salernitana. La Fiorentina vuole tornare all'assalto, ma non è sola

La Fiorentina, durante la scorsa estate, è stata vicinissima all'acquisto di Boulaye Dia dalla Salernitana. Alla fine il senegalese è rimasto in granata, dove però adesso è completamente ai margini del progetto. Il rifiuto di entrare in campo a Udine è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La Fiorentina può riprovarci

Come riporta Calciomercato.it, è rottura totale tra Dia e la Salernitana, che non ha nessuna intenzione di reintegrarlo. Scontato l'addio tra le parti in estate: la Fiorentina vuole tornare all'assalto, c'è anche il Milan.