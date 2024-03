Salernitana e Dia ai ferri corti dopo il rifiuto di entrare: la decisione di Iervolino mette il senegalese ai margini

La stagione e forse la carriera dell’attaccante della Salernitana Boulaye Dia, dopo le tante polemiche di inizio stagione, adesso rischia veramente di prendere una brutta piega. Dopo il rifiuto dell'attaccante di entrare in campo a dieci minuti dalla fine nella gara contro l’Udinese, e la conseguente lite con il tecnico Liverani, questo pomeriggio il giocatore è stato a colloquio con il presidente Danilo Iervolino per mettere una fine a tutte le discussioni, considerando sopratutto che i granata sono alla ricerca disperata di salvarsi.

Faccia a faccia squadra dirigenza

L'incontro tra Iervolino e la squadra, è durato circa un'ora e mezzo. Il patron si è soffermato su alcuni atteggiamenti che non gli sono piaciuti, ha elencato i sacrifici economici fatti dal club in questi due anni e ha chiesto a tutti i tesserati di chiudere con orgoglio e dignità la stagione nel rispetto di chi li paga profumatamente e di migliaia di persone che li seguono e li sostengono. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, all'incontro era presente anche l'amministratore delegato Maurizio Milan, e lo stesso Iervolino ha comunicato al tecnico Fabio Liverani la decisione sull’attaccante senegalese.

Questa la decisione del club

Da oggi Dia si allenerà ufficialmente a parte. Non è da escludere che, a breve, su questa vicenda venga fatta chiarezza attraverso una nota ufficiale o con una dichiarazione del direttore generale Walter Sabatini. Pronto, a sua volta, a parlare al gruppo seppur a distanza presumibilmente alla vigilia della partenza per Cagliari. Nonostante le voci delle ultime ore il patron granata non prenderà la parola e manterrà la via del silenzio e la sensazione è che, contrariamente a un passato recente fatto di conferenze e interviste, preferisca lavorare dietro le quinte