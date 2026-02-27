Serata nefasta per la Fiorentina e l'infermeria torna a riempirsi. I possibili tempi di recupero per gli acciaccati viola

Fra le tante cose negative mostrate ieri dalla Fiorentina, c'è soprattutto l'infortunio di Manor Solomon. L'ala israeliana è entrata durante il secondo tempo riuscendo a portare un po' di velocità e imprevedibilità all'attacco viola. Nel corso del primo tempo supplementare però, dopo un azione in contropiede in solitaria, il fantasista gigliato si è accasciato a terra costringendo Vanoli alla sostituzione.

Le condizioni di Solomon

Proprio il tecnico gigliato al termine della sfida contro lo Jagiellonia ha detto sulle condizioni del giocatore: “Vedo difficile recuperarlo per lunedì”. Il risentimento al retto femorale della coscia destra accusato dall'israeliano lo mette KO per la partita con l'Udinese dunque, ma già contro il Parma l'ala viola potrebbe essere a disposizione.

Altri acciaccati

Solomon non è l'unico ad essere uscito acciaccato dalla sfida di ieri. Anche Gosens è stato costretto al cambio a causa di un trauma maxillo facciale subito durante un contrasto aereo. Infine Lezzerini ha lasciato il posto a De Gea nella ripresa, anche lui per via di un risentimento al retto femorale della coscia destra. Lo riporta il Corriere dello Sport.