Vandevoordt: "La Fiorentina nel secondo tempo ha avuto più voglia di noi. Non dovevamo subire quel gol a pochi minuti dall'intervallo"

Il portiere del Genk Marten Vandevoordt, ieri in panchina, ha commentato così la sconfitta contro la Fiorentina ai canali ufficiali della UEFA: “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ma loro hanno pareggiato allo scadere e quello è stato un episodio decisivo, un errore che non dovevamo commettere”.

E poi: “Nel secondo tempo la Fiorentina è tornata in campo con più voglia e ci ha messo in difficoltà. Su Barak il mio collega Van Crombrugge ha fatto una parata incredibile, purtroppo non è bastato. Proveremo fino all'ultimo a passare il turno”.