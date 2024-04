La Gazzetta dello Sport: Ottanta minuti dosati per non sprecare troppe energie

La Fiorentina viene relegata in uno spazio molto secondario all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 36

Il titolone sulla gara di Salerno è: "Basta mezza viola". E ancora: "Italiano è ripartito Salernitana, la B ormai è a un passo". Inoltre: "La Fiorentina senza big torna a vincere in campionato grazie a Kouame e Ikone".

“Ottanta minuti dosati per non sprecare troppe energie”

Articolo che inizia così: "La trasferta di Salerno era chiaramente una tappa di trasferimento...e la Fiorentina non poteva che risolverla in volata dopo un'ottantina di minuti che sono sembrati dosati per non sprecare troppe energie".

In breve leggiamo anche: "Scontri ultrà-forze dell'ordine Sono dieci gli agenti feriti".