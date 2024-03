Non solo la Primavera, anche la Fiorentina Femminile chiude il primo tempo sotto di due reti contro la Juventus

Da poco iniziato il secondo tempo a Biella fra Juventus e Fiorentina Femminile, terza gara della Poule Scudetto per le ragazze di Sebastian De La Fuente. Purtroppo, dopo il tracollo per tre reti a zero contro l'Inter al Viola Park, sta maturando un'altra sconfitta per le Viola.

Uno-due tremendo subito dalle Viola

In Piemonte, infatti, le bianconere si stanno imponendo per 2-0, frutto di due gol segnati nei primi quindici di gioco. Prima ci ha pensato Julia Grosso a bucare Baldi, poi il raddoppio ha portato la firma di Echegini.

Sotto per 2-0 all'intervallo come la Primavera al Viola Park

Come la Primavera, quindi, che ha chiuso la prima frazione sotto per 2-0 contro l'Atalanta, anche la Fiorentina Femminile sta perdendo con più di una rete di scarto. Adesso altri quarantacinque minuti per provare almeno a pareggiare, nonostante un punto servirebbe a poco in ottica secondo posto.