Atalanta a valanga sulla Fiorentina Primavera al Viola Park. Per i viola di Galloppa gol della bandiera di Caprini

Fiorentina-Atalanta 1-4 (2' Manzoni, 22' Vavassori, 58' Riccio, 65' Caprini, 88' Vavassori)

FIORENTINA (1-4-3-3); Tognetti; Maggini (59' Vigiani), Biagetti (39' Sadotti), Romani, Fortini; Vitolo (83' Deli), Harder, Gudelevicius (59' Ofoma); Sene (83' Presta), Rubino, Caprini.

A disp.: Leonardelli, Vigiani, Scuderi, Presta, Spaggiari, Sadotti, Kouadio, Balbo Vieira, Deli, Mignani, Ofoma.

Allenatore: Daniele Galloppa.

Finisce qui. La Fiorentina cade in casa con l'Atalanta e rimane a quota 33 punti in classifica. I viola di Galloppa torneranno in campo giovedì prossimo al Dall'Ara contro il Torino, nella finale di Coppa Italia

90+2' Presta non riesce a deviare in rete sotto misura il pallone interessante di Rubino a centroarea, chiude Guerini

90+1' Ammonito Ofoma per proteste

90' 5 minuti di recupero

89' Cambi Atalanta, fuori Vavassori, dentro Cassa. Entra anche il romeno Capac per Manzoni

88' GOL DELL'ATALANTA. Castiello offre un pallone d'oro a Vavassori che controlla e in un lampo va al tiro col destro incrociato segnando la quarta rete ospite. 1-4

83' Per l'Atalanta dentro Castiello al posto del beninese Fiogbe, autore di una gran prova in avanti. La Fiorentina inserisce Presta, al rientro dopo la rottura del crociato, e Deli, che esordisce in Primavera prendendo il posto di Vitolo

77' MANZONI! Tognetti para coi piedi evitando la quarta segnatura ospite, sul perfetto cross di Ghezzi dalla destra

73' Ci prova Manzoni che conclude una pregevole trama ospite, conclusione sporcata in corner da Sadotti

72' Calcio d'angolo per l'Atalanta dopo un tiro del neo entrato Bonanomi deviato, la Fiorentina riesce ad allontanare il pallone dalla propria area di rigore

71' Cambio Atalanta, entra Bonanomi per Riccio

67' TRAVERSA INCREDIBILE DI RUBINO! Gara che in un attimo poteva girare clamorosamente. Botta dai 30 metri incredibile di Rubino, che dal nulla fa partire un missile che spacca la traversa, con Pardel che può solo guardare

65' GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Caprini! Gol di testa della punta viola che anticipa Guerini sul bel cross dalla destra di Vigiani, Fiorentina che prova a riaprire la gara. 1-3

63' Fiorentina che si spinge tutta in avanti ma con pochissimo criterio, lasciando molti spazi in ripartenza all'Atalanta che può davvero dilagare. Ora i ragazzi gigliati devono riorganizzarsi per contenere almeno i danni

59' Fuori Gudelevicius, dentro Ofoma. Entra anche Vigiani per Maggini

58' GOL DELL'ATALANTA. Tris ospite con Riccio, che di testa infila Tognetti. Vitolo bruciato da Riccio sul cross di Ghezzi, palla schiacciata alla perfezione dal calciatore orobico. 0-3

55' Colpo di testa di Romani sul corner di Rubino, pallone troppo centrale e para Pardel, senza alcun problema

52' Problemi fisici per Maggini che riceve le cure mediche dello staff viola e abbandona momentaneamente il campo. Il difensore gigliato riesce però a riprendere il proprio posto sul terreno di gioco

50' CAPRINI! Pessima chiusura dell'azione da parte della punta viola che ha una prateria per attaccare la porta di Pardel dopo il gran break di Harder, ma controlla male, sbaglia la scelta e calcia in maniera indolente col destro trovando la respinta di un difensore ospite

48' VITOLO! Bell'iniziativa del numero 8 gigliato che si accentra dalla sinistra e conclude col destro, pallone potente ma che esce di poco

46' Via alla ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45' 1 minuto di recupero

44' Si mette in proprio dalla sinistra Caprini che punta il diretto avversario e spara un destro potente, respinto in corner. Sul tiro dalla bandierina non è fortunato Sene, che non aggancia bene venendo poi chiuso dalla difesa atalantina

39' Entra Sadotti al posto dell'infortunato Biagetti

39' Si fa male Biagetti ed una pessima notizia per la squadra di Galloppa: costretto ad uscire il capitano viola e da capire ora se si tratti di un problema muscolare. Giovedì prossimo la Fiorentina tornerà in campo per la finale di Coppa Italia contro il Torino, al Dall'Ara

36' HARDER! Da fuori va al tiro il centrocampista della Fiorentina, risponde presente Pardel che respinge il destro del giocatore viola

36' MANZONI! Conclusione del centrocampista dell'Atalanta che viene respinta da Biagetti, un tiro quasi a botta sicura dell'autore del primo gol odierno degli ospiti. Rischia ancora la Fiorentina

34' Con mestiere ed esperienza Sene guadagna una punizione interessante ai 25 metri dalla porta di Pardel, calcia Romani ma lo fa in maniera sballata e imprecisa, palla altissima

30' TORNAGHI! Ad un passo dal 3-0 gli ospiti, cross di Riccio che trova la sponda di Fiogbe, perfetta per l'inserimento di Tornaghi, salva sulla linea Romani, con Tognetti totalmente fuori causa

28' Prova a trovare varchi la Fiorentina nel tentativo di riaprire la gara prima della fine del primo tempo, ma i giovani viola faticano a incunearsi nell'area atalantina, ben presidiata dai calciatori della Dea

24' Sfonda sulla corsia di destra Sene ma è poco preciso nell'assistenza da ottima posizione, la difesa ospite chiude bene e allontana la minaccia

23' GOL DELL'ATALANTA. Raddoppia Vavassori, che sfugge ancora a Romani e segna una rete fantastica controllando un lancio lungo con classe da vendere, prima di fulminare Tognetti in uscita grazie ad un tocco sotto favoloso. 0-2

19' Corner di Rubino e dopo il colpo di testa respinto di Sene c'è Jonas Harder che nel traffico si libera con classe di un paio di avversari e poi tenta il tiro, pallone sporcato che diventa insidioso per Pardel, costretto ad alzare sopra la traversa la conclusione

17' Nell'uno contro uno Vavassori salta secco Biagetti e poi nel corridoio va dal beninese Fiogbe, che si allarga però troppo e col mancino ha perciò poco angolo per andare in porta, scegliendo il cross: Tognetti esce bene e fa suo il pallone

16' Ingenuità di Rubino che sul pallone in verticale di Gudelevicius non fa scorrere il pallone lasciandolo a Sene ma lo controlla facendo scattare il fuorigioco. Si stoppa sul più bello un'azione molto promettente della Fiorentina

14' Caprini sgasa e crossa al centro col mancino, pallone pericoloso intercettato da Guerini, si avventa sulla respinta Fortini che cerca Sene in mezzo, uscita a valanga di Pardel che è bravo e fortunato nel chiudere su Sene che non riesce a deviare in spaccata da pochissimi passi. Fiorentina molto pericolosa

12' Fiorentina che adesso si è un po' ritrovata e ha iniziato a palleggiare con maggiore ritmo, cercando di coinvolgere mezzali e attaccanti con continuità per muovere un Atalanta messa bene in campo

9' Mezzo pasticcio di Biagetti e Romani che non riescono a chiudere sul velocissimo Vavassori che accelera in campo aperto, poi è bravissimo Romani però a rinvenire sull'attaccante orobico vincendo anche il rimpallo: rimessa dal fondo per la Fiorentina

7' GUDELEVICIUS! Verticalizza alla grande Fortini per il centrocampista lituano che salta secco un avversario e calcia col sinistro sul primo palo, risponde presente il portiere polacco Pardel, estremo difensore atalantino

5' Atalanta vicina al raddoppio col colpo di testa di Guerini che finisce alto di poco, azione però interrotta subito dopo per presunto fuorigioco del capitano ospite. Uscita a vuota di Tognetti, per fortuna indolore: Fiorentina che non è ancora scesa in campo

2' GOL DELL'ATALANTA. Manzoni spara all'incrocio sull'assist di tacco stupendo di Vavassori. Lancio lungo dalle retrovie sul quale Vavassori sfugge a Romani che lo perde completamente, poi inventa un assist spaziale per l'accorrente Manzoni che batte imparabilmente Tognetti. 0-1

2' Avvio pressante dell'Atalanta, il finlandese Armstrong va al cross dopo un brutto pallone perso da Maggini, ma la palla è troppa lunga per i compagni e la difesa viola può spazzare

1' Inizia la sfida dopo il toccante minuto di silenzio in memoria dell'ex dg della Fiorentina Joe Barone. I giovani calciatori sono entrati in campo con dei palloncini che hanno poi fatto volare via al termine del minuto di raccoglimento. FORZA VIOLA!

A due settimane dall’ultima trasferta di Lecce, dove i ragazzi di Galloppa riuscirono a strappare un pareggio utile per mantenere dietro in classifica i giallorossi, la Primavera della Fiorentina questo pomeriggio tornerà in campo al Viola Park contro l’Atalanta. Benché i play off ormai siano un miraggio, a 8 giornate dal termine della regular season i viola sono a 11 punti dall’ultimo posto disponibile, la squadra vorrà sicuramente vincere per onorare la scomparsa del direttore generale Joe Barone.

Appuntamento alle ore 15 con Fiorentinanews.com che, come di consueto, vi offrirà diretta testuale dell’incontro con spazio anche alle parole dei protagonisti.