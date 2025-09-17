"La Fiorentina deve proteggere Comuzzo dalle pressioni esterne. Il rischio è che venga trascinato da questo vortice"

Che cosa sta succedendo a Pietro Comuzzo? Sono in tanti a vedere un'involuzione nel giovane difensore della Fiorentina, mentre non c'è unità circa le soluzioni a questa situazione non facile.

“Crescita improvvisa e ora…”

La Nazione ha provato ad analizzare il suo momento attraverso l'intervento dello psicologo dello sport, Luca Modolo, che ha detto: “Parliamo di un ragazzo che ha avuto una crescita improvvisa: da un giorno all'altro si è ritrovato al centro di una grande esposizione mediatica. In questo caso si può parlare di 'sovraccarico cognitivo', cioè quella condizione in cui oltre agli aspetti tecnici subentrano anche pressioni esterne e la mente finisce per disperdere le proprie risorse. Quello che lo sta riguardando non è un calo di qualità ma una diversa distribuzione delle attenzioni”.

“La Fiorentina deve proteggerlo”

Poi ha aggiunto: “La società deve proteggere il giocatore dalle pressioni esterne: il margine d'errore va considerato fisiologico. Se l'ambiente trasmette fiducia, il giocatore mantiene quello 'scatto di esplorazione' fondamentale per crescere. Ma se il giocatore non riesce a schermarsi da questo vortice, il rischio è che venga trascinato”.