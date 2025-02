Pruzzo: "Gudmundsson basta e avanza per sostituire Kean. Domani la Fiorentina non potrà soltanto difendersi"

L'ex attaccante anche della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato così a Lady Radio: “Adesso Palladino ha delle ottime alternative, a prescindere dal modulo. A me piacciono le squadre con gli esterni che crossano e l'attaccante che segna, ma in caso di bisogno le alternative a Kean non mancano. Non avrei mai comprato un altro centravanti, proprio perché ci sono calciatori come ad esempio Gudmundsson che in caso di bisogno basta e avanza”.

“Per la Fiorentina è una fortuna aver tenuto Comuzzo”

Poi ha aggiunto: “Lavorare sul settore giovanile è fondamentale, Kayode e Comuzzo ne sono la dimostrazione. Aver mantenuto quest'ultimo è stato fondamentale, è un ragazzo che vuole crescere e io ci credo che sia voluto rimanere a Firenze. Poi tra un anno ne parleremo, ma per adesso è una fortuna per la Fiorentina poterlo ancora avere”.

“Domani la Fiorentina non potrà solo difendersi”

Infine sulla formazione anti Inter: “In una situazione d'emergenza la Fiorentina dovrà limitare il più possibile il forte avversario. Ovviamente non ti puoi accontentare altrimenti il gol prima o poi lo prendi, ma credo che anche nell'emergenza di domani la squadra di Palladino possa tirare fuori delle risorse per creare problemi all'Inter”.