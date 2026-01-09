Il noto giornalista molto vicino alle vicende del Milan Carlo Pellegatti, ha parlato al Penatsport di Radio Bruno nell'anti-vigilia della sfida fra la Fiorentina e i rossoneri.

Il periodo della Fiorentina

“Due vittorie nelle ultime quattro partite - ha detto il giornalista- Mi sembra che quell'alone di rassegnazione sia passata. Il pareggio con la Lazio mi fa capire che sia una squadra che crede di più nei suoi mezzi. La società è stata brava a confermare Vanoli, anche se sarà il tempo a dirlo”.

La partita contro il Milan

Pellegatti ha poi proseguito parlando della sfida di questo fine settimana: "Quella di domenica sarà una partita difficile, sicuramente non da tot punti di differenza in classifica. Una cosa che non capisco è il problema di Kean e del perché non ha giocato dall'inizio nemmeno con i biancocelesti. Immagino che la sua sia una gestione intelligente, scelta dai medici della Fiorentina".