Fuori anche Terzic: niente allenamento stamani per il serbo che sarà presto a Salisburgo

Dopo l'addio verbale e via social di Igor è ormai questione di ore anche per quello di Aleksa Terzic: il serbo infatti non ha partecipato alla seduta d'allenamento mattutina, segnale inequivocabile che è pronto il suo addio e il suo viaggio a Salisburgo, suo nuovo club. La Fiorentina è vicina a concretizzare un'altra cessione molto importante in vista della costruzione della nuova squadra.