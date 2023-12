Ferencvaros-Fiorentina in due scatti: il gesto da signore di Stankovic e l'ironico grazie del tifoso ungherese a Nzola

Due scatti, due momenti diversi: uno molto triste, l'altro simpatico, nonostante a sfavore della Fiorentina. La gara contro il Ferencvaros si può riassumere anche attraverso un paio di immagini rubate alla Groupama Arena di Budapest.

In ordine temporale, prima il bel gesto di Dejan Stankovic poco dopo l'infortunio di Nico Gonzalez. L'allenatore del Ferencvaros ha accompagnato l'attaccante viola a bordo campo mentre sfilava in barella davanti alla sua panchina tenendolo per mano e incoraggiandolo. Un bel gesto dell'ex centrocampista serbo che non è passato inosservato.

L'altra immagine, sicuramente più simpatica, ritrae la disperazione di M'Bala Nzola dopo un clamoroso gol divorato nel secondo tempo e poco sopra un tifoso del Ferencvaros che alza il pollice chiamandolo, quasi a ringraziare per il mezzo regalo dell'attaccante viola.

