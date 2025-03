La Fiorentina U18 si rinforza con un giovane attaccante ivoriano in arrivo dalla Serie D per la Viareggio Cup

Lui si chiama Mevale Kone, è un attaccante classe 2007 ed è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il ragazzo di origini ivoriane arriva dalla Virtus Senigallia, che lo ha ceduto in prestito per due settimane alla società viola in occasione della Viareggio Cup.

Questo quanto si legge nella nota della società marchigiana: “Mevale Kone è ufficialmente in prestito per due settimane alle giovanili della Fiorentina. Questa mattina, martedì 11 marzo, ha raggiunto il Viola Park, l’affascinante e prestigioso centro sportivo fiorentino. Questa settimana Konè si allenerà tutti i giorni coi viola: oggi, domani e giovedì con la formazione Primavera, venerdì, sabato e domenica con l’Under 18 della Fiorentina. Ovvero la squadra con cui Mevale Konè da lunedì prossimo 17 marzo parteciperà alla Viareggio Cup, la grande kermesse di calcio giovanile. Kone giocherà il suo primo Viareggio con la maglia della Fiorentina, lo farà per una settimana intera (3 partite) prima di rientrare alla “base” rossoblù”.

Kone, appena 17enne gioca già in Serie D, dove quest'anno ha collezionato tra campionato e coppa 23 presenze e messo a segno 4 gol e siglato 7 assist.