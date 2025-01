Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a DAZN prima della gara contro la Lazio.

Il momento dei viola

Ferrari sul momento della Fiorentina si è espresso così: “Da questo momento si esce lavorando tutti insieme, c'è un ottimo spirito di gruppo. Dobbiamo tornare come a un mese fa, a correre e a rimanere uniti".

Pradè ha parlato con tutti



Poi ha proseguito: “Il mister non ha bisogno di sostegno ma glielo diamo lo stesso. Pradè ha parlato con tutti, ci siamo guardati negli occhi e mi auguro che tutti abbiano avuto quella scintilla negli occhi di cui ha parlato Palladino”.

Su Folorunsho e sul mercato



E sul mercato ha commentato: "Mercato? Folorunsho lo abbiamo preso per sostituire Bove dopo quello che è successo, ma lo seguivamo da prima. Guardiamo in questi giorni di fare altro per migliorare completare quello che manca, ci auguriamo di completare alcune operazioni in corso".