La Fiorentina è lontana per potersi definire inclusa nella corsa a Morten Hjulmand, però ha ancora speranze per arrivare al calciatore. L'accordo del danese con lo Sporting Lisbona avrebbe dovuto rendere la trattativa con i salentini una formalità, ma l'affare non è chiuso.

Come riportato da Calciomercato.com, la distanza non è tanto tra Lecce e Sporting Lisbona (15 milioni di euro più bonus si avvicinano molto ai 20 chiesti da Sticchi Damiani), quanto rispetto all'entourage di Hjulmand, che chiede 1,5 milioni a stagione. I portoghesi devono dunque ritrattare la proposta di contratto.

Sullo sfondo, seguono interessate Fiorentina, Fenerbahce e Milan. Potrebbe, tra l'altro, instaurarsi un curioso intreccio di mercato: con Krunic verso i turchi gialloblù, i rossoneri potrebbero fiondarsi sul centrocampista del Lecce.