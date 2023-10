Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul suo giornale ha commentato le vicende di Lazio-Fiorentina.

Gonzalez spostato di lato

Nella sua analisi c'è un passaggio su Nicolas Gonzalez, inserito a sinistra ieri sera, che non è stato incisivo come in altre circostanze: “Non si sono accesi i giocatori più tecnici. Se il genio spagnolo spegne la lampada, tutto intorno si fa buio e ieri Luis Alberto non era nella sua serata migliore. Così è accaduto anche sull’altro versante con Nico Gonzalez che l’allenatore ha spostato a sinistra per consentire a Ikone di giocare sul lato preferito”.

La perdita di incisività

E poi: “Mah. Gonzalez quando da destra taglia al centro per far schioccare il sinistro è un pericolo vero, da quella parte lo è di meno…così ha perso incisività”.