Le nostre PAGELLE: Milenkovic e una prestazione halloweeniana. Parisi naturale anche in un ruolo (per lui) innaturale. Le difficoltà di Biraghi

Terracciano: 6,5 Tiri in porta nel primo tempo della Lazio? Zero. Allora viene chiamato in causa per giocare coi piedi e rischia tanto. Ci pensa Felipe Anderson a scaldargli i guanti con una conclusione ravvicinata e anche molto forte. Bis poco dopo con Luis Alberto, anche se in questo caso la respinta di piede

Parisi: 7 Si muove come un pesce nell'acqua. Naturale anche in una posizione che per lui è innaturale. E lo vedi anche a tutta fascia. Da clonare.

Milenkovic: 4 Errori in impostazione e in uscita, errori di marcatura, di posizionamento…insomma una prestazione che è quasi tutta un errore. Completa la sua prestazione halloweeniana (da paura) con un fallo di mano (anche se l'episodio sarebbe da vedere e rivedere) che costa il rigore che decide la partita.

Martinez Quarta: 6,5 Difficile dover rimediare agli errori degli altri, ma questa è la realtà che ha dovuto affrontare l'argentino per le lacune di Milenkovic e in parte di Biraghi. Solo Luis Alberto riesce a passargli davanti, rendendosi pericoloso, in una circostanza nella ripresa.

Biraghi: 5 Un ritorno in squadra forse affrettato per la contingente situazione difficile sulle fasce. Ma a parte questo è stata una serata negativa per lui, sia con che senza la palla. Ranieri: SV.

Bonaventura: 6 Gran bel lancio per Beltran sul gol annullato alla Fiorentina nel primo tempo. Rispetto ad altre volte non riempie l'area di rigore come sa fare benissimo. Tutto questo per fare un lavoro più di sacrificio. Barak: 6 Entra in maniera discreta sul campo, con voglia di fare e di partecipare alla manovra.

Arthur: 6 Discreto primo tempo del brasiliano, tanto chiamato in causa per orchestrare la manovra gigliata. Conclude la sua prestazione in calando. Un calo per lo più fisico che non sfugge ad Italiano. Lopez: 6 Gioco veloce e un break al limite dell'area laziale con conclusione parata.

Duncan: 6 Alterna giocate fatte bene, vedi cross per Beltran davvero invitante, ad altre fatte meno bene. Probabilmente Italiano lo toglie dal campo non tanto per demeriti tecnici o tattici, quanto perché ammonito. Mandragora: 6 Niente di eccezionale, ma anche niente di tremendo. Regge a centrocampo.

Ikone: 5,5 Al netto dell'episodio verificatosi alla fine del primo tempo, ovvero del contatto in area con Rovella che sembrava falloso (e sarebbe stato rigore per la Fiorentina), ha tante situazioni favorevoli, di uno contro uno profondo che però non sfrutta a dovere.

Beltran: 6,5 Dieci minuti di furore assoluto dove fa vedere quanto sia tecnico e in possesso di risorse aeree importanti. Una mano ed un palo di troppo si mettono di mezzo tra lui e la gioia del primo gol in campionato. Nzola: 5 Macchinoso e fuori dal gioco. Praticamente non tocca palla.

Gonzalez: 5,5 Molto generoso fa il paio e rima con poco pericoloso. A sinistra ha fatto molto meglio con la propria nazionale. Bravo nei ripiegamenti difensivi, ma lontano rispetto alla porta di Provedel.

Italiano: 5,5 Se l'approccio alla gara è stato buono, sulla gestione della gara e dei subentrati a partita in corso, qualcosa da rivedere c'è, perché la Fiorentina ha perso campo col passare della gara, pur non rischiando tantissimo.