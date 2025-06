Sentite De Siervo: "Perché mancano talenti in Nazionale? La colpa è anche della pirateria"

L'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo, intervenuto a un evento sulla lotta alla pirateria, ha rilasciato parole pesanti sulla situazione della Nazionale Italiana, offrendo uno spunto decisamente interessante. Ecco le sue parole, riportate da Calcioefinanza.it: “Ringrazio il Parlamento per la legge. “La pirateria uccide il calcio”, come dice lo spot, ed è proprio così. Tante pecorelle smarrite devono muoversi verso la legalità; questa conversione non è ancora avvenuta, ma la legge aiuterà a farlo. Grazie alle condanne penali che arrivano fino a tre anni di reclusione”.

E aggiunge: “Molti si chiedono perché la nostra Nazionale sia in questa situazione e perché manchino i talenti… una motivazione sono le perdite dovute alla pirateria. Tutti quei soldi ogni anno vengono persi, non possono quindi essere investiti nei vivai e nella crescita dei nostri giovani. Una grande problematica che ha portato la nostra Nazionale ad affrontare molte difficoltà”.