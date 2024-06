Alberico Evani, ex centrocampista di Milan e Sampdoria ed ex tecnico dell'Italia Under 21, ha commentato a Italia 7 alcune tematiche d'attualità in casa Fiorentina.

Su Palladino e il mercato

Evani ha espresso la sua opinione sul nuovo tecnico viola Palladino e il mercato che deve fare la Fiorentina: “Palladino ha sempre avuto la fortuna di essere al posto giusto nel momento giusto. Lui ha dimostrato di essere pronto e preparato in queste due stagioni trascorse alla guida del Monza in Serie A. E adesso si trova in un contesto adeguato a lui. La Fiorentina ha il compito di mettere serenità all'ambiente e di prendere sul mercato due o tre giocatori che siano congeniali al suo stile di gioco. In questo modo sono sicuro che la squadra farà una buona stagione”.

Su Italiano e Commisso

E sull'ex tecnico viola Italiano e sul presidente Commisso ha dichiarato: "Italiano? La gente dimentica presto il percorso che viene fatto per arrivare alle finali. Secondo me la società e l'allenatore hanno fatto veramente un buon lavoro. Ho sempre visto la Fiorentina giocare bene e dominare il campo, quindi c'è tanto lavoro che viene fatto dietro le quinte. Commisso? Ha fatto molto, ma in bacheca non c'è nulla. Sono state però buttate le basi, manca poco. Quel poco va individuato in quell'acquisto che deve essere funzionale per far fare alla squadra il salto di qualità".