Guida al nuovo Frosinone targato Di Francesco: tanti giovani dalla B (soprattutto dalla Juventus), ma attenzione agli ex della Primavera Viola

Questo pomeriggio, la Fiorentina scenderà in campo al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone per la sesta giornata di Serie A, in un match – sulla carta – abbordabile ma che potrebbe nascondere delle insidie vista la partenza lampo dei padroni di casa. Con 8 punti in 5 sfide, infatti, la nuova banda di Eusebio Di Francesco condivide un posto in classifica con i campioni d’Italia, merito di un attacco, ma anche di una saracinesca che finora stanno reggendo il salto di categoria.

Partiamo allora proprio da Stefano Turati, giovane stellina gialloblù, che dopo un anno di cadetteria, si sta ripetendo anche nella massima serie. Senza poi dimenticare anche l’ex viola – ancora contro-riscattabile, fra l’altro – Michele Cerofolini, distintosi negli sgoccioli della passata stagione e anche durante il ritiro al Viola Park. Difesa a 4, irrimediabilmente, poi per Di-Fra che si affida ad un mix di giovani e di esperienza, fra cui il laterale destro Oyono, Okoli dell’Atalanta insieme a Simone Romagnoli e l’altro terzino d’annata Marchizza.

In mediana, causa l’infortunio di Harroui, troveremo lo juventino Barrenechea, coadiuvato da una coppia nostrana formata dal buon Mazzitelli e presumibilmente da Gelli. Passando al pezzo forte della formazione ciociara, l’attacco, menzione speciale per Jaime Baez, uruguayo ex Primavera della Fiorentina, mai sbocciato da nessuna parte... se non proprio nel Lazio. Il classe ’95 non sarà l’unico ex della sfida perché anche Pol Lirola si contenderà una maglia da titolare per questo infrasettimanale. Il tridente, infine, potrebbe essere chiuso dai bianconeri Soulè e Kaio Jorge, ma attenzione anche ad un altro ex Under 19 viola, Giuseppe Caso, nonché – ovviamente – al miglior giocatore della rosa: Walid Cheddira.