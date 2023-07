La Juventus spinge per un suo 'ex' difensore che si è messo in luce grazie ad Aquilani. La situazione

Come riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, la Juventus sta spingendo per riportare a Torino Lorenzo Lucchesi. Il giovane centrale della Primavera della Fiorentina è cresciuto infatti nel vivaio bianconero e ora i torinesi vorrebbero farlo rientrare alla base.

“La Juventus lavora per riportare a Torino Lorenzo Lucchesi, cresciuto a Vinovo ma ora di proprietà della Fiorentina” scrive Albanese su Twitter. Le proposte per il giovane giocatore viola comunque non mancano, ma attenzione alla pista Juventus. Ricordiamo che Lucchesi non potrà più giocare in Primavera a partire dalla prossima stagione.