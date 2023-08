Qualche battuta alla Rai appena arrivato a Fiumicino per Lucas Beltran, neo attaccante della Fiorentina:

“Sono molto contento, è un'opportunità importante per la mia carriera. Spero di essere presto in città per mettermi a disposizione dell'allenatore”.

L'argentino è ora in viaggio in macchina verso Firenze, dove stasera sarà presentato al Franchi.