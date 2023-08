Beltran è in Italia e si mostra già con la sciarpa della Fiorentina! A breve l'argentino a Firenze

E' arrivato in Italia, facendo scalo a Roma, Lucas Beltran, pronto a diventare il nuovo attaccante della Fiorentina. L'argentino è stato raccolto dagli uomini dello staff viola per dirigersi direttamente verso Firenze, dove sarà ‘mostrato' al pubblico in occasione dell'amichevole con l'Ofi Creta. Prima però il tempo di farsi immortalare con la sciarpa della Fiorentina.