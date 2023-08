Lucas, sei pronto per il saluto del Franchi? Subito grandi emozioni per Beltran

Tra non molto sarà in Italia il nuovo attaccante della Fiorentina e quando sbarca a Firenze un argentino che ha vestito la maglia del River Plate la fantasia vola inevitabilmente. Per Lucas Beltran quella di oggi sarà la prima giornata in salsa viola, dopo il memorabile duello di mercato vinto con la Roma. Il tempo di arrivare in città e subito il primo bagno di folla, in occasione dell'amichevole di stasera contro l'Ofi Creta: la Fiorentina infatti presenterà subito il suo nuovo gioiello ai tifosi presenti al Franchi, prima di completare l'iter per la sua ufficializzazione.