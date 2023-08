Non sono state di certo ore tranquille in casa Fiorentina quelle in cui la Roma ha provato ad inserirsi nella trattativa per Lucas Beltran. Il club giallorosso ha provato a sfruttare l'amicizia esistente tra l'attaccante del River Plate e Dybala, specialmente con il fratello dell'argentino, per convincerlo a scegliere i giallorossi.

In campo sarebbe sceso Mourinho in persona, ma alla fine tutto è andato a favore dei viola. Ad aiutare la società gigliata nell'intento di respingere l'assalto romanista, altri due argentini: Nico Gonzalez e Martinez Quarta, che con contatti telefonici hanno definitivamente convinto l'attaccante a scegliere Firenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.