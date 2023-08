Lucas Beltran domani sarà a Firenze e potrebbe anche affacciarsi al Franchi per l'amichevole tra Fiorentina e Ofi Creta.

In attesa di volare per l'Italia ha parlato da Cordoba: “Tutto è successo velocemente. Un anno e mezzo fa ero a Colón, mi hanno dato fiducia e minuti. Marcelo Gallardo e Martín Demichelis hanno fatto lo stesso quando sono tornato al River Plate. Oggi sono un giocatore diverso e con più fiducia, era il momento giusto per andarmene”.

Prosegue Beltran: "Ho parlato con Dybala ma non si è concretizzato il passaggio alla Roma. La Fiorentina ha un gran progetto ed è sempre stata interessata a me. Sono rimasto fedele anche a quello".

“Penso a quando sono arrivato da Cordoba al River a 14 anni e a tutti i ricordi che ho, ringrazio i tifosi del River Plate che sarà per sempre la mia casa, per tutto l'appoggio che hanno dato a me e alla squadra”.