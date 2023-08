Beltran: "Dispiaciuto per l'eliminazione dalla Libertadores, ma ora ho questa opportunità e voglio coglierla. Sono molto contento"

In partenza per l'Italia, destinazione Firenze, l'attaccante argentino Lucas Beltran, che diventerà un calciatore della Fiorentina, ha fatto ritorno alla propria città natale, Cordoba. Il giocatore ha parlato ai media presenti:



Ecco le parole del classe 2001: “Sono dispiaciuto per l'eliminazione dalla Libertadores, molto precoce, non speravamo finisse così, ha cambiato i piani. Sto cercando di digerirla, sono un po' abbattuto. Ora ho questa opportunità e voglio coglierla, sono contento per questo”.