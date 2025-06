Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sul tema Fiorentina e sull'arrivo in panchina di Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Credo che Pioli sia la scelta migliore per la Fiorentina. I viola non avevano bisogno di un'altra scommessa come sono stati Italiano e Palladino, ma di un signore che portasse con sé esperienza e solidità. Tra l'altro il tratto umano di Pioli è straordinario. Non so che Fiorentina costruirà perché al momento la squadra è un cantiere aperto Bisognerà avere le risposte sulle conferme su giocatori fondamentali come Kean e Gudmundsson. Da lì capiremo che squadra sarà quella di Pioli”.