Intervenuto a Toscana TV, l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha analizzato alcune prestazioni di casa Fiorentina dopo il 2-2 con la Lazio all’Olimpico.

‘Molto più rigore Pongracic su Gila che…’

“La Fiorentina è sulla strada giusta, il pari è giusto ma è un peccato aver subito il pareggio proprio a fine partita, nel primo tempo però la Lazio ci ha preso a pallonate. Bravo Zaccagni sul rigore ottenuto, ma si è vista la mancanza di esperienza di Comuzzo nonostante la buona partita che aveva giocato. Penso comunque che fosse molto più rigore Pongracic su Gila che il contatto Comuzzo-Zaccagni. Il croato ha sofferto molto Cancellieri, però in costruzione ha giocato bene”.

‘Piccoli più utile di Kean’

“Alla squadra manca ancora continuità nei 90 minuti, la fortuna però è un po’ girata, mentre prima è mancata sempre. Bene che sul rigore Gudmundsson sia andato sul pallone e l’abbia preso, nessuno è andato a rompergli le palle, è un segnale che ispira maggiore fiducia. Piccoli è stato più utile di Kean anche contro la Lazio, ha giocato una partita pienamente sufficiente. Kean? Nettamente insufficiente dal suo ingresso in campo, è stato un fantasma”.