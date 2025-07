Bernabé pista complicata? I piani B per la Fiorentina portano entrambi a Milano

In attesa dell'inizio del ritiro estivo, la Fiorentina è ancora alla ricerca di un mediano, o meglio, di un regista per rinnovare la sua formazione tipo. Il nome più papabile rimane quello di Bernabé, che però ancora deve decidere cosa vuol fare da grande. Rimanere nella “provincia calcistica” oppure tentare il salto e giocare in Europa? L'ex canterano del Barça è davanti a un bivio. Le alternative, comunque, non mancano, anche se non entusiasmano quanto il pupillo di Krause.

Le alternative

Asslani

Il centrocampista dell'Inter, Kristjan Asllani

Se Pradè non dovesse riuscire a strappare il colpo al Parma, il piano B porterebbe al profilo di Asllani, in uscita dall'Inter. L'albanese ex Empoli desidera maggior minutaggio e con Pioli potrebbe ottenere ciò che vuole. A 23 anni ha ancora tutto il margine per imporsi in una squadra che punta a fare meglio della sola Conference League. Tuttavia, le richieste del club nerazzurro non sono proprio modiche, nonostante il nativo di Elbasan abbia palesato le proprie intenzioni al neo tecnico Chivu. Attenzione, però, perché sul giocatore è piombato anche il Betis che, oltre a Mandragora, vuole fare shopping in Italia.

Bennacer

Ismaël Bennacer, ex mediano del Milan

L'altro nome uscito è quello di Bennacer. Anzi, l'algerino verrebbe prima di Asllani nella scala di preferenze di mister Pioli, ma anche della dirigenza gigliata. L'ex allenatore del Milan lo ha già avuto in rossonero ai tempi dello Scudetto e la sua ultima stagione a Marsiglia non lo ha riportato ai grandi fasti. A Firenze, il classe ‘97 potrebbe avere da subito in mano le chiavi del centrocampo, ponendosi - come suo solito fare - davanti alla difesa e strutturando la manovra. Il campione d’Africa 2019 brama la possibilità di tornare in Serie A, ma molto dipenderà dalle carte che la Fiorentina tirerà fuori dal mazzo. Difficilmente Pioli, a questo punto, inizierà il ritiro con un nuovo play, dovrà fare con ciò che offre la casa. E comunque, Fagioli e Mandragora - in attesa di novità - non costituiscono un brutto biglietto da visita.