Si sprecano le opinioni su David De Gea, sempre più protagonista in maglia viola e vero e proprio colpaccio della scorsa estate da parte della Fiorentina. Il telecronista Massimo Marianella ha bacchettato ancora una volta il Man Utd, reo di averlo lasciato libero:

"Il Manchester United aveva uno dei portieri più forti del pianeta oggi e degli ultimi dieci anni di storia del calcio: lo danno via a zero e prendono Onana per 60 milioni. E' una delle cose terribili delle quali nel Giorno del Giudizio Universale dovrà rispondere Ten Hag agli dei del football".