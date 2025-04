De Gea e la Fiorentina ancora insieme! Il portiere rinnoverà per un'altra stagione: a Firenze a prescindere dall'Europa

Era un po' nell'aria da tempo ma siamo alle conferme definitive: David De Gea sarà il portiere della Fiorentina anche nella prossima stagione. Lo conferma l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che sottolinea come la società viola abbia sfruttato l'opzione per prolungare di un'altra stagione il rapporto, fino a giugno 2026. Contestualmente lo stipendio di De Gea raddoppierà, ma rimanendo comunque nei canoni della società gigliata. Il tutto naturalmente con il benestare del numero uno iberico e a prescindere dunque da come terminerà la stagione, che sia Europa o meno. Un'ottima base da cui ripartire.