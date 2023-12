Italiano fa marcia indietro. La chiusura chiara dell'allenatore della Fiorentina

Le due punte in campo insieme? Qualche settimana fa, l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ne aveva già parlato e aveva fatto capire che ci sarebbe stata questa possibilità. A tratti M'Bala Nzola e Lucas Beltran si sono visti assieme sul terreno di gioco, ma non è mai stata una presenza che potesse divenire stabile.

Chiusura chiara di Italiano

Alla vigilia del match contro il Ferencvaros è giunta una chiusura chiara, almeno a parole del tecnico viola: “C'è un equilibrio da rispettare. Quello che ci offre Bonaventura che va spesso a segno. Giocare in un altro modo vorrebbe dire sacrificare la sua vena realizzativa e in questo momento non ci pensiamo”.

Uno alla volta

Nzola e Beltran dovranno trovare certezze…ma da soli nel senso di uno alla volta, quando verranno impiegati in campo. Qualche segnale migliore (il primo ha fatto centro contro il Parma in Coppa Italia, il secondo si è sbloccato in campionato contro la Salernitana) è arrivato…ma sono ancora solo piccoli segnali, appunto.