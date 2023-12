La probabile formazione della Fiorentina: in Coppa il portiere cambia, torna Milenkovic in difesa. Beltran scalpita, mentre Nico...

Ultima partita del girone F per la Fiorentina in Conference League. Avversario il Ferencvaros che ospiterà questo pomeriggio i Viola di Italiano. Molte le assenze per Italiano, che dovrà fare a meno di: Bonaventura, Arthur, Sottil e Biraghi.

In porta torna Christensen dopo l'exploit in coppa Italia, in difesa sicuri Kayode e Parisi. Insieme a loro Milenkovic e uno fra Mina e Ranieri, per dare respiro anche a Quarta. In mediana, ci sarà Maxime Lopez insieme a Mandragora (più di Duncan), mentre davanti a loro agirà Barak. In attacco spazio a Beltran, coadiuvato da Brekalo e uno fra Kouamé, Ikoné e Gonzalez. A seguire il probabile undici:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. All.: Italiano.