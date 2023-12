I convocati della Fiorentina: oltre a quelle previste di Biraghi e Bonaventura, ci sono altre due assenze importanti

Sono appena stati comunicati i convocati della Fiorentina per la partita di domani contro il Ferencvaros in Conference League. Prevista ovviamente l'assenza dello squalificato Biraghi, ma anche quella di Bonaventura che non aveva partecipato alla rifinitura di questa mattina. A sorpresa mancano però anche Arthur e Sottil, mentre è regolarmente presente Nico Gonzalez.