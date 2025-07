C'è la copertura televisiva anche per altre due partite della Fiorentina. Ma non saranno in chiaro...

L'emittente streaming DAZN trasmetterà non solo due match (su tre) della tounée inglese della Fiorentina, ma anche le due gare rimanenti di questa prima fase del ritiro dei viola.

Ci riferiamo all'amichevole con il Grosseto che ci sarà giovedì prossimo in Maremma con inizio alle ore 20 e anche quella di venerdì contro la Carrarese al Viola Park (anche questa con inizio alle ore 20).

Le partite non saranno in chiaro, ma saranno visibili agli abbonati di DAZN. Oltre a queste hanno copertura TV anche gli incontri con Leicester e Manchester United del 3 e 9 agosto prossimi, mentre al momento non ci sono notizie sulla gara contro il Nottingham Forest che resta dunque ‘scoperta’.