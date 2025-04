Gosens: "Questa squadra non molla mai e supera ogni difficoltà, dedichiamo i tre punti a Kean"

Premiato con la palma di migliore in campo, Robin Gosens ha commentato la vittoria di Cagliari della Fiorentina attraverso un post su Instagram: "Questa squadra non molla mai. Questa squadra supera ogni difficoltà. Questa squadra porta a casa tre punti fondamentali".

Poi ha aggiunto: "Per Moise (Kean,ndr)! Per tutte le persone che non stanno sotto ai riflettori, ma stanno facendo un lavoro incredibile. Lo abbiamo visto in questi giorni pieni di difficoltà! Forza viola".

E sotto al suo post, ecco che arriva anche il commento di Albert Gudmundsson: "Robin Goalsens", prendendo spunto dal colpo da biliardo del laterale tedesco.