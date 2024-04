Il terzino della Fiorentina Michael Kayode è uno dei giovani più promettenti della squadra viola, protagonista di un'ottima prima stagione in Serie A. Su di lui ci sono già voci di mercato in casa Inter; il suo ex allenatore Carlo Caramelli, ai tempi del Gozzano, è intervenuto a Linterista.it: “Ricordo bene il suo esordio, aveva già quel senso di sfrontatezza tipico dei ragazzi, ma che fu ampiamente ripagato dalla prestazione. Da lì c'è stato un susseguirsi di ottime partite che lo hanno consacrato agli occhi di importanti società”.

“La Fiorentina ci ha creduto più di tutti”

E aggiunge: “Oltre alla Fiorentina, infatti, c'erano altri due club di Serie A, tra i quali l'Empoli. Ma la Viola ha creduto più di tutti nelle sue qualità. La fortuna non gli ha voluto bene all'inizio della carriera, nemmeno io potevo ritenerlo pronto per questi livelli, ma certe qualità erano già evidenti. Italiano non lo ha fatto esordire subito, ma è comunque rimasto e ha sfruttato l'opportunità con gli stop di Dodô e Pierozzi”.

“Inter? Lui non è che abbia paura”

Sulle voci sull'Inter: “Italiano gioca a quattro in difesa, ma lo vedrei proprio bene in un 3-5-2 e come sostituto a disposizione di Inzaghi. Si alzerebbe il livello, ma non è che lui abbia paura. Si approccia nel miglior modo possibile alle novità, è pronto per ogni situazione. Ha iniziato in maniera esplosiva e può ancora crescere”.