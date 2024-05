Nico, ci rivediamo direttamente in Grecia: il 10 della Fiorentina potrebbe aver chiuso (o quasi) il suo campionato

E' partita ieri la marcia di avvicinamento ad Atene e questo nonostante ci sia un impegno di campionato tutt'altro che banale nel mezzo. Anche se più banale potrebbe diventarlo in caso di salvezza del Cagliari nel turno odierno. In Sardegna però potrebbero andare in relativamente pochi, a prescindere: secondo La Nazione ad esempio, Nico Gonzalez è candidato forte a saltare la trasferta per tornare direttamente in campo il 29 in Grecia. Possibile addirittura che il suo campionato sia già finito, qualora l'ultimo impegno a Bergamo il 2 giugno non fosse determinante.