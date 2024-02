FOTO - E lo striscione della Curva Fiesole contro le morti sul lavoro appare davanti al cantiere in Via Mariti a Firenze

Durante Empoli-Fiorentina, la Curva Fiesole presente nel settore ospiti del Castellani ha esposto uno striscione per la tragedia avvenuta negli scorsi giorni in via Mariti a Firenze, nel crollo nel cantiere che ha portato alla morte cinque operai: “Morire di lavoro non può essere accettato, ma in nome del profitto tutto è giustificato” la scritta.

Questa mattina lo striscione dei tifosi viola è stato appeso ai cancelli del cantiere a Novoli, davanti al quale ci sono molti fiori e ricordi per le persone scomparse. Intanto continuano le ricerche del quinto operai disperso nel crollo. Questa la foto dell'ANSA: