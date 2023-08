Con la permanenza di Gonzalez, sfuma anche un papabile esterno gravitato in orbita Fiorentina

Nicolas Gonzalez, a meno di clamorosi ribaltoni dell'ultim'ora (che nel calciomercato - purtroppo - non mancano mai) rimarrà alla Fiorentina. La società gigliata ha rispedito al mittente la proposta del Brentford di 42 milioni di euro per il nuovo numero 10 gigliato.

E con la permanenza di Nico, non servirà nemmeno Dodi Lukebakio. L'esterno belga dell'Hertha Berlino (ex squadra di Oliver Christensen, retrocessa dalla Bundesliga) si accaserà in Spagna, alla corte del Siviglia. Florian Plettenberg di Sky Sport Germania riporta che il trasferimento avverrà per una cifra attorno ai 10 milioni di euro più bonus.