La Fiorentina Primavera si fa rimontare due volte dal Monza e pareggia al Viola Park. La squadra di Galloppa è penultima

Fiorentina-Monza 2-2 (11' Harder, 19' Fernandes, 46' Rubino, 52' Antunovic)

FIORENTINA (3-4-1-2): Tognetti; Biagetti (73' Padilla), Comuzzo, Elia; Vigiani, Harder (73' Ievoli), Gudelevicius, Fortini; Rubino; Caprini, Sene (61' Braschi).

A disp.: Dolfi, Scuderi, Baroncelli, Vitolo, Sadotti, Romani, Braschi, Kouadio, Mignani, Ievoli, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa.

Finisce qui! Fiorentina che si fa rimontare due volte dal Monza e pareggia al Viola Park. Ancora a caccia di una vittoria in casa i ragazzi di Galloppa, che sono penultimi in classifica a pari merito proprio con Monza, Lecce e Bologna

90+5' RUBINO! Diagonale fuori di poco del figlio d'arte sull'assist di un ancora lucido Caprini. Sfera che esce davvero non di molto

90+4' RUBINO! Pallone d'oro quello arrivato sul sinistro dell'attaccante viola che però non ha colpito bene mettendo sopra la traversa. Un'opportunità molto ghiotta non sfruttata dal giocatore gigliato autore del gol del momentaneo 2-1

90+2' Ci prova Fortini che si accentra e calcia ma il suo destro, anche deviato, è facile preda di Mazza, che blocca con tranquillità

90+1' Ammonizione per Marras, autore di una dura entrata ai danni di Ievoli

90' 5 minuti di recupero

84' ANTUNOVIC! Sinistro potente del croato e grande parata di Tognetti che vola quasi all'incrocio dei pali salvando la porta viola!

83' Ammonito Ievoli che spende un fallo tattico a centrocampo

83' Deve uscire Kassama, dentro Graziano al suo posto

82' Inserimento di Ievoli che crossa basso in mezzo, chiusura puntuale di Bagnaschi in anticipo

80' Crampi per Kassama, a terra il calciatore ospite e gioco fermo. Cure mediche in corso per il difensore centrale del Monza

80' Padilla dalla destra mette al centro un pallone buono per Braschi che però cerca di impattare in maniera difficile col sinistro, palla altissima

73' Entrano Ievoli e Padilla per la Fiorentina, fuori Biagetti e Harder

72' Il velocissimo Fernandes sfugge a Biagetti ma grazia la Fiorentina e sbaglia completamente la scelta cercando il tiro anzichè l'accorrente Antunovic in mezzo, quando il croato era in ottima posizione per andare al tiro da una mattonella davvero invitante

69' Il Monza inserisce Arpino al posto di Dell'Acqua. Cambio a centrocampo per i brianzoli

68' Liberato in contropiede Dell'Acqua tenta la via del gol da posizione troppo defilata e il suo destro è pessimo, palla che non si avvicina nemmeno ai pali di Tognetti

67' Bell'accelerazione di Capolupo sul versante mancino, si inserisce Dienè che colpisce di testa ma in modo debole e non centrato, palla alta sopra la traversa della porta viola

62' Il Monza inserisce Dienè, fuori Lupinetti

61' Fuori Sene e dentro Braschi. Prestazione ampiamente insufficiente del senegalese

61' Fortini sgasa a sinistra ed entra in area di rigore mettendo un pallone basso al centro, Sene devia al centro ma senza impensierire Mazza

58' Ruba palla e va al tiro Maat Caprini, trovando stavolta la respinta di un difensore ospite

56' Si accentra e tenta il destro Caprini, in due tempi para il portiere del Monza Mazza. Finora certamente molto positiva la prova dell'attaccante viola

53' Brugarello commette fallo su Rubino e viene ammonito, secondo giallo per il Monza

52' GOL DEL MONZA. Fernandes si accentra e poi tenta di servire un compagno, il passaggio viene deviato da Gudelevicius che di fatto smarca il croato Antunovic, controllo e mancino potente che fulmina Tognetti. 2-2

47' Sono cinque le reti in campionato di Rubino, che si porta in cima alla classifica marcatori in casa viola con questa segnatura

46' GOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Torna subito avanti la squadra viola, grazie alla rete di Rubino! Caprini ancora protagonista, fuga in area e palla perfetta al centro per il compagno di reparto che trafigge Mazza! 2-1!

46' Si riparte! Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

44' Riceve un colpo Harder, che resta a terra. Vigiani è costretto a mettere fuori il pallone per far controllare lo stato del compagno, colpito al petto. Per fortuna Harder riprende il proprio posto in campo senza troppi problemi

42' FERNANDES! Ottima uscita di Tognetti che non si fa scavalcare dal pallonetto dell'attaccante ospite da posizione defilata, dopo che il francese su un lancio aveva avuto la meglio su Biagetti

36' Kassama entra duro su Caprini che lo aveva saltato con classe, ammonito il difensore di proprietà dell'Inter

34' PALO DI GUDELEVICIUS! Cavalcata sontuosa del lituano che si fa trenta metri palla al piede penetrando nell'area di rigore del Monza e poi scarica un diagonale mancino che centra il palo! Molto sfortunato il centrocampista viola

30' RUBINO! Un assist fenomenale quello di Caprini per l'attaccante viola, ma il talentuoso calciatore viola mette sul fondo col destro in diagonale. Grande opportunità fallita dal classe 2006 gigliato, che doveva almeno centrare lo specchio

29' Marras mette al centro, colpo di testa sul secondo palo che poteva diventare pericoloso per Tognetti che però fa ottima guardia e para senza difficoltà un pallone con una strana traiettoria

26' Capolupo arriva in fondo a sinistra e crossa in mezzo ottenendo un altro corner. Sugli sviluppi, Gudelevicius commette fallo su Dell'Acqua concedendo una punizione interessante agli ospiti

23' Fiorentina che tenta di rimettersi in sesto dopo il pari del Monza e prova a impostare qualche buona trama. Nell'occasione Caprini perde il tempo per tirare servendo Biagetti, poi l'azione sfuma

19' GOL DEL MONZA. Arrivi il pari ospite col Francese Fernandes riesce a scagliare di forza sotto la traversa un pallone che gli arriva perfettamente tra i piedi dopo un rinvio non ben impattato da Comuzzo. 1-1

16' Elia si mette in proprio dopo una bella progressione e scaglia il mancino da buona posizione: troppo centrale, Mazza para in due tempi

12' Prova a reagire il Monza, il colpo di testa del francese Fernandes è però parato senza troppi patemi dal portiere viola Tognetti

11' GOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Stupendo il destro ad incrociare del centrocampista viola, che calcia benissimo di prima intenzione chiudendo un'azione da lui avviata senza lasciare scampo al portiere ospite Mazza. Perfetto l'assist di Caprini che libera il numero 44 gigliato: 1-0!

10' Marras controlla e prova il tiro dai venticinque metri, la conclusione è tutt'altro che pericolosa ma trova una deviazione di Elia che poteva beffare Tognetti, è attento il portiere gigliato che blocca il pallone a terra

9' CAPRINI! Squillo del centravanti viola che riceve ai trenta metri e non si fa spaventare dalla distanza, botta di collo pieno col destro che termina sul fondo

7' La Fiorentina muove bene la sfera e Harder va in verticale per Rubino che al momento del tiro trova una chiusura eccezionale di un difensore del Monza, dopo un pregevole dribbling in piena area di rigore ospite

6' Si affaccia in avanti la Fiorentina, Vigiani spinge a destra e va al cross, pallone insidioso che viene respinto dalla difesa lombarda prima che possa arrivare in zona Sene-Caprini

4' Attacca sulla sinistra il Monza, Dell'Acqua serve Capolupo che va al cross ma lo fa in maniera frettolosa, pallone troppo sul primo palo e Tognetti esce facendo suo il pallone

3' Molto vivace l'avvio del Monza, che prova a fare la partita alternando il palleggio ai lanci lunghi. Fiorentina che resiste con carattere alla partenza sprint degli ospiti

1' Partiti! FORZA VIOLA!

La Fiorentina Primavera di Galoppa torna al Viola Park dopo l’importante vittoria esterna, arrivata con un netto 0-3, contro il Bologna. Quello di oggi è un vero e proprio scontro diretto: i viola infatti ospiteranno il Monza, penultimo in classifica a quota 13 punti.

Oltre all’importanza dei tre punti in palio, che potrebbero permettere alla Fiorentina di uscire dalle zone calde, i viola vorranno sicuramente dimenticare l’ultima brutta sconfitta casalinga contro il Lecce. Fischio d’inizio alle ore 14.30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.