Pioli e le tante carte che si è giocato con Kean. Ma ora c'è la spada di Damocle...

La Fiorentina ha definito tutto con Stefano Pioli ormai da tempo. Il tecnico nel frattempo ha lavorato nell'ombra praticamente fino alla settimana scorsa, quando è arrivata l'ufficializzazione della separazione con l'Al-Nassr in Arabia Saudita.

Il contatto con Kean

In questi ultimi giorni ha avuto modo di entrare in contatto anche con Moise Kean, per capire i pensieri dell'attaccante, il suo rapporto con Firenze e la Fiorentina e se, soprattutto, potrà contare su di lui nella prossima stagione, illustrandogli le sue idee sulla squadra e sul ruolo che potrà avere in questa annata lo stesso Kean.

Fondamentale

E' chiaro che anche Pioli vede l'attaccante come fondamentale per la costruzione della squadra della prossima stagione ed è pronto a ripetere questo concetto in questi giorni che su questo fronte saranno caldissimi, perché da domani ci sarà la spada di Damocle della clausola rescissoria.