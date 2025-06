C'è una Fiorentina che oggi si gioca lo Scudetto. Il sogno dei ragazzi di Cristiani

La Fiorentina Under 15 ha conquistato la finale Scudetto con un percorso praticamente impeccabile. I ragazzi guidati da Enrico Cristiani hanno chiuso il Girone C al primo posto con 65 punti in 24 partite (21 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta: Napoli-Fiorentina 3-2 del 16 marzo), segnando 91 gol - miglior attacco dell’intera categoria insieme alla Juventus (Girone A) - e subendone appena 24. Un dominio netto, confermato anche nella fase a eliminazione diretta: agli ottavi, dopo lo 0-1 rimediato a Monza (5 maggio), i viola hanno ribaltato tutto con un secco 2-0 al ritorno (11 maggio). Ai quarti, doppia vittoria per 2-1 contro il Napoli (18 e 25 maggio). In semifinale, invece, è servita una vera impresa per superare il Milan: dopo il 4-2 dell’andata subito alla PUMA House of Football (8 giugno), la Fiorentina ha risposto con un clamoroso 6-0 al Viola Park (15 giugno). Oggi i ragazzi viola sfideranno l'Inter a Rieti, alle ore 20.00 (diretta testuale su Fiorentinanews.com)

Il bomber e leader tecnico

Mattatore assoluto in casa viola è stato Federico Croci, capocannoniere con 43 reti in 29 partite, cui si aggiungono anche 9 gol in 13 presenze con la Nazionale Under 15. Accanto a lui brilla Mattia Niccolò Barzagli, figlio dell’ex difensore azzurro e campione del mondo Andrea, oggi collaboratore del CT della Nazionale A, Gennaro Gattuso.

"Siamo ormai alle battute conclusive di una stagione lunghissima, cominciata ad agosto - spiega l'allenatore della Fiorentina Enrico Cristiani -. Arrivati a questo punto, il nostro obiettivo principale è trasmettere ai ragazzi tutta la serenità possibile. Hanno lavorato tanto, con impegno e dedizione, e questa finale rappresenta il giusto premio per i sacrifici fatti durante l’anno. È una partita che vale tanto, e che vogliamo vivere con entusiasmo. Io, lo staff e i ragazzi non vediamo davvero l’ora di scendere in campo".

La rosa viola

Portieri: Bastian Brungaj, Elia De Guttry, Ettore Rosi;

Difensori: Mattia Barbone, Matteo Gaggioli, Leonardo Gentili, Daniele Innocenti, Luca Mattia Puglisi, Fabio Teriaca, Francesco Venturelli;

Centrocampisti: Gregorio Bargellini, Lorenzo Bernamonte, Andrea Caccamo, Filippo Castagnoli, Leonardo Cecchini, Tommaso Lovari, Giorgio Petrini, Iago Ronchetti Viviani, Alvaro Valero Rodriguez;

Attaccanti: Mattia Niccolò Barzagli, Raffaele Clemente, Samuele Cantarella, Federico Croci, Angelo Gobbo, Luigi Pera Garrido, Gregorio Santomauro, Francesco Savino, Cristiano Squatrito.