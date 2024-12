Intervento a Bove perfettamente riuscito, il giocatore è già tornato in reparto

Si è concluso l'intervento per mettere il defibrillatore sottocutaneo al centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, l'operazione è perfettamente riuscita e il giocatore è già tornato in reparto.

Il defibrillatore servirà allo stesso Bove per essere dimesso nei prossimi giorni dall'ospedale e il calciatore potrà decidere di rimuoverlo quando ci sarà la certezza sulle cause che hanno determinato il suo malore in campo.

Ogni discorso relativo al proseguimento della sua carriera da calciatore è assolutamente prematuro in questo momento e ci sarà bisogno di attendere ancora per capire se e come potrà continuare.