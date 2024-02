Moscardelli: "L'arrivo di Belotti può far bene anche a Nzola. Firenze e Bologna sono piazze simili. Italiano e Motta..."

L'ex attaccante del Bologna Davide Moscardelli ha parlato a Radio Bruno della prossima partita dei rossoblù contro la Fiorentina che andrà in scena domani al Dall'Ara. Queste le sue parole: “Firenze e Bologna sono due piazza che vivono di calcio. Italiano e Thiago Motta stanno facendo un grande lavoro e le loro sono le squadre più sorprendenti di quest'anno, oltre a fare il miglior gioco d'Italia”.

E sugli attaccante viola: “Spero che Belotti faccia bene alla Fiorentina, anche in ottica nazionale. Dà sempre tutto quello che ha e si merita di fare bene. Non ho capito se Nzola ha avuto problemi di condizione, ma credo che l'arrivo del Gallo possa far bene anche a lui”.