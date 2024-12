A TMW Radio ha parlato il giornalista ed ex calciatore della Roma Stefano Impallomeni, che parlato anche della Fiorentina e di Edoardo Bove.

‘Il contraccolpo psicologico ci sta, non so quanto ci vorrà per metabolizzare’



"La Fiorentina fuori dalla Coppa Italia? La squadra viola è stata crepata emotivamente la squadra, come fai a dimenticare un fatto come quello di Bove così in fretta? Ha inficiato quella compattezza e veemenza che aveva creato Palladino. E' il classico contraccolpo psicologico che ci sta. La Fiorentina non so quanto tempo ci vorrà per metabolizzare, ma spero poco".

‘Pesantissima l’assenza di Bove, figura chiave in entrambe le fasi'

"Bove aveva una posizione strategica nello scacchiere, così come Adli. Palladino è stato bravo a cambiare in corsa ma Bove era strategico per la Fiorentina in fase di possesso e non possesso. Sarà un'assenza clamorosa dal punto di vista dinamico e tecnico".