Come riporta La Nazione, è giunta al termine l'avventura di Daniele Galloppa alla Fiorentina, con il tecnico che dopo la sconfitta in finale scudetto contro l'Inter saluterà il settore Primavera per accasarsi altrove (su di lui c'è forte l'interesse del Rimini).

Secondo quanto scrive il quotidiano, il suo posto dovrebbe prenderlo Marco Capparella, attuale allenatore dell'Under 18 viola che ha collaborato a stretto contatto con Galloppa al Viola Park. Un salto importante per l'allenatore romano, con la Fiorentina Primavera che il prossimo anno dovrà affrontare anche la Youth League (la Champions League U20).