La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina mette in evidenza le riflessioni che sta facendo in queste ore Daniele Pradè sul suo percorso alla Fiorentina. La contestazione dei tifosi viola, con la Curva Fiesole che in un duro comunicato ne ha chiesto le dimissioni, lo ha scosso parecchio e in queste ore i dubbi sul proseguo di carriera a Firenze ci sono.

Accordo in scadenza

Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno, come ogni anno. Anche perché per sua scelta non firma mai accordi pluriennali. Tanti dubbi, tanti pensieri su cui riflettere, mentre in casa viola c'è una pagina bianca completamente da riscrivere dopo l'addio di Palladino. Nuovo allenatore, nuovi giocatori. Pradè ci metterà la penna?

Un primo indizio? Intanto Commisso ribadisce fiducia

Intanto la penna ce l'ha messa David De Gea con un rinnovo fino al 2028, un primo segnale che potrebbe riguardare anche il ds viola. Commisso ha ribadito la fiducia, in conferenza stampa e anche ieri durante l'operazione che ha portato al rinnovo dello spagnolo. Ma nulla è certo, per il momento. Prima di entrare nella fase calda del mercato si capiranno le reali intenzioni di Pradè.