Adesso sì che possiamo prendere davvero Berardi. Una rivoluzione in casa gigliata e per Commisso è arrivato il momento delle scelte

La battuta è fin troppo semplice da fare: “Adesso possiamo davvero comprare Berardi”. Tante volte vicino alla Fiorentina, ma mai arrivato per le richieste troppo alte del Sassuolo, dopo l’infortunio al tendine d’Achille che lo terrà fuori fino all’inizio della prossima stagione, potrà diventare nuovamente appetibile ad un prezzo nettamente più basso?

Una rivoluzione in casa gigliata

La Fiorentina ha spesso percorso strade del genere, nel recente passato e potrebbe essere così anche questa volta. Anche se la sensazione è che il prossimo mercato vedrà una vera e propria rivoluzione in casa gigliata. La posizione in forse dell’allenatore, tanti calciatori che probabilmente hanno terminato un ciclo, tanti ‘casi’ da risolvere e tanti nodi da sciogliere. Molto dipenderà anche dal piazzamento finale in campionato, dalla vittoria o meno di un trofeo.

Tempo delle scelte per Commisso

Ma anche per la gestione Commisso sembra già arrivato il momento delle scelte: vivacchiare o vincere? Alzare l’asticella o accontentarsi? Costruito il Viola Park adesso si attendono soltanto i risultati sportivi. Si attendono scelte diverse, coraggiose. Uno scossone in un ambiente sempre più diviso e con meno entusiasmo.

E poi c’è il presente che si chiama Roma, una partita pericolosa ma anche un possibile trampolino di lancio verso una stagione che può ancora riservare sorprese. In questi due mesi la Fiorentina si gioca molto, anche per quanto riguarda la permanenza del tecnico sempre più corteggiato da squadre importanti, più forti dei viola o magari semplicemente con più chiarezza di idee relativamente al proprio futuro.